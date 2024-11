Calciomercato.it - Altro esonero in Serie A, UFFICIALE il cambio in panchina

E’ arrivato il comunicato del club che adesso non lascia più dubbi: salta una nuovanel massimo campionato italianoOra non c sono più dubbi, è arrivato l’annuncio, con il quale il club ha comunicato l’del tecnico italiano.inA,ilin(LaPresse) – Calciomercato.itIl Genoa CFC comunica che Alberto Gilardino è stato sollevato dall’incarico. La società ringrazia mister Gilardino per i traguardi raggiunti insieme nel corso degli anni e gli augura il meglio per la propria carriera. Ladel Grifone, adesso, è pronta ad essere affidata a Patrick VieiraL'articoloinA,ilinproviene da CalcioMercato.it.