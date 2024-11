Anteprima24.it - Allerta meteo, chiusura di Campo Coni e parchi pubblici

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoIn luogo dell’emanata dalla Regione Campania il settore patrimonio del Comune di Avellino ha emanato una ordinanza:“Visto l’avviso regionale din. 72 del 19.11.2024 che per la zona “3” ha previsto il livello digiallo per mercoledi? 20 novembre 2024.SI COMUNICAche ied ilPolisportivoresteranno chiusi mercoledi? 20 novembre 2024 p.v.SI AVVERTEai cittadini di prestare particolare attenzione alle aree verdi e le strade alberate e di non ripararsi e parcheggiare le auto al di sotto degli alberi.Se necessario saranno emessi nuovi comunicati”.Il dirigente ?ing. Fausto MaurielloL'articolodiproviene da Anteprima24.it.