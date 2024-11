Unlimitednews.it - Aiop Sicilia “Bene aggiornamento tariffe per strutture socio-sanitarie”

Leggi su Unlimitednews.it

PALERMO (ITALPRESS) – “Accogliamo positivamente e con soddisfazione la misura contenuta nel maxiemendamento alla manovra correttiva che, dopo venti anni, aggiorna la remunerazione delle prestazioni erogate dalle. In queste due decadi, a partire dalla D.A. del 17 dicembre 2004, il mancatodelle, che non avevano ricevuto alcuna revisione nemmeno per l’adeguamento al tasso inflattivo, ha messo a rischio la sostenibilità delledella Regione, realtà che, invece, già oggi sono di fondamentale rilevanza per l’assistenza e che lo saranno sempre di più, in considerazione di una maggiore aspettativa di vita che, inevitabilmente, condurrà all’aumento delle cronicità e delle fragilità della popolazione anziana”. Barbara Cittadini, Presidente di, commenta così il comma 17 del maxiemendamento, approvato dall’Ars lo scorso 7 novembre, con il quale si aggiornano ledelle Residenzeassistenziali, delle Comunità terapeutiche assistite, dei centri diurni per autistici e delleriabilitative per disabili psico-sensoriali.