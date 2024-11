Thesocialpost.it - “A casa a lavare i piatti”. Bufera su Bandecchi, le sue parole sulla vincitrice delle regionali in Umbria

Leggi su Thesocialpost.it

La vittoria alleindi Stefania Proietti non è andata giù a Stefano, ex presidente della Ternana Calcio e sindaco di Terni. A spoglio praticamente ultimato aveva lanciato il suo primo attacco: “Proietti dice che la sua è la vittoria di chi non si è fatto sopraffare da chi sputa in faccia ai cittadini? Io le porto rispetto a livello istituzionale, ma deve girare alla larga da me. Le ricordo che il suo ruolo istituzionale la obbliga a chiamarmi sindaco“. Poi, intervistato da Repubblica e La Stampa a risultato ormai ufficiale, il leader di “Alternativa popolare” è ancora più diretto e duro contro la neopresidente di Regione del centrosinistra: “Se il candidato del centrodestra fossi stato io, lei stasera non avrebbe festeggiato niente, era a“.