Gamberorosso.it - Zuppe pronte pericolose? Il Ministero chiede di correggere i tempi di cottura sulle confezioni

Leggi su Gamberorosso.it

Una circolare della Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DGSAN) deldella Salute, destinata alle associazioni di categoria, suggerisce di modificare le indicazioni riportatedellein vendita nei banchi frigo dei supermercati. L’indicazione di sicurezza suggerita è “far bollire il prodotto per almeno 5 minuti”.Lepossono permettere lo sviluppo di tossine botulinicheIl caso della donna morta a Roma dopo aver mangiato una vellutata di carciofi ha riacceso i riflettori sulla pericolosità delle tossine botuliniche, «il veleno naturale più potente per l’uomo» secondo l'Istituto superiore di sanità (ISS). Non più solo relegate alle conserve fatte (male) in casa - con tutto che il 90% dei casi di botulismo alimentare è associato al consumo di conserve preparate in ambito domestico - ma presenti anche in prodotti industriali come, appunto, lein vendita nei supermercati, che subiscono trattamenti termici blandi e che sono prive di conservanti.