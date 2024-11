Unlimitednews.it - Zelensky “Con l’ok al lungo raggio i missili parleranno”

Leggi su Unlimitednews.it

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Il piano per rafforzare l’Ucraina è il Victory Plan, che ho presentato ai nostri partner. Uno dei suoi punti chiave sono le capacità adel nostro esercito. Oggi, si parla molto nei media del fatto che riceviamo il permesso per le rispettive azioni. Ma gli attacchi non si eseguono a parole. Queste cose non vengono annunciate. Ida soli. Di sicuro lo faranno”. Così il presidente ucraino Volodymyrin un video su Telegram.sat/gslUnlimited News - Notizie dal mondo