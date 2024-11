Ilrestodelcarlino.it - Vittorie, campioni lanciati e aneddoti esaltanti. È uscita l’autobiografia di Bruno Reverberi

"I miei primi 80 anni". Sì, perchédi vite ne ha vissute parecchie, ma con l’invidiabile entusiasmo di un ragazzino ha ancora tanto da dare. È il titolo ironico e azzeccato – per un personaggione come lui – deldello storico fondatore del team professionistico continental di ciclismo reggiano, oggi Vf Group Bardiani-Csf Faizanè sempre tra i protagonisti al Giro d’Italia e non solo con una sfilza di talenti cresciuti e. Il libro – edito da Kriss e già disponibile per l’acquisto – è stato scritto con Angelo Costa, storico giornalista di Qs-il Resto del Carlino e con la prefazione dell’ex corridore e ct della nazionale Davide Cassani (passato al professionismo proprio nell’allora Termolan di). Le pagine ripercorrono la vita del più longevo manager del ciclismo mondiale.