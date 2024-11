Ilrestodelcarlino.it - Vis a Rimini senza Pucciarelli e Molina

"Dobbiamo essere positivi, soddisfatti della partita che abbiamo fatto. La squadra ha atteggiamento, voglia e grinta. Ha gioco, combatte, non dobbiamo rimproverci nulla". Sono queste le parole del difensore pesarese Denis Tonucci che non può far altro che non esser soddisfatto di questo gruppo, solido e compatto in ogni circostanza. "Come è successo in tutto il campionato, anche contro l’Ascoli abbiamo fatto un’ottima gara. Dispiace per tutti i vari episodi che fin qui hanno ostacolato il nostro percorso come quelli contro Ascoli, Pianese e Sestri Levante". Frustrazione figlia di una mancata ricompensa per l’intenso lavoro settimanale: "Siamo rammaricati perché volevamo portare a casa il risultato pieno, ci alleniamo sempre ai duemila per raggiungere il prima possibile il nostro obbiettivo (quello della salvezza ndr) e subire questi pseudo-torti ci infastidisce.