Ultime Notizie Roma del 18-11-2024 ore 12 | 10

dailynews radiogiornale raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio guerra in Ucraina c’è la svolta di biden e sia le armi a lungo raggio contro il territorio Russo iniziati parleranno da soli commenta zelaschi attacco Russo Largo raggio contro le infrastrutture energetiche ucraine morti e feriti droni metti l’Ucraina che finiscono contro belgorod bianche su Gaza 110 i morti Evola apre la tribù americana 3 resti per il Bengala sulla Resistenza e Damiano c’è anche un generale ucciso dalle bombe anche la stella del calcio libanese Celine Aida e cambiamo ancora argomento e torniamo a parlare di elezioni regionali in Emiliagna e Umbria sfida locale tra maggioranza e campolargo affluenza in calo urne aperte perché oggi fino alle 15 subito dopo comincerà lo sfoglio in pochi alle urne Ma si spera di arrivare almeno al 50 vero e proprio messi tratte sei e Proietti in Umbria e tra Ugolini e di pescare in Emiliagna Staremo a vedere cosa accade ieri che ti attendo fritte per 6-4 6-4 l’altoatesino ha vinto il torneo senza perdere neanche un 7 non accadeva dal 1986 quando Ci riuscì Ivan Lendl per il calcio Nations League Italia Francia finisce 1 a 3 grazie alla doppietta di Radio te l’autore di carie gol di Cambiasso i transalpini passano in vantaggio dopo i soli due minuti e conducono i giochi per l’intera gara che alzando gli azzurri in testa alla classifica a quota 13 abbiamo cercato di forzare la partita e non siamo riusciti a trovare gli spazi il commento di Spalletti è tutto anche per questa edizione Buona giornata e buon proseguimento di ascolto restate in altra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa