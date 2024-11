Anteprima24.it - Truffa ad anziana disabile in Calabria, 2 arresti nel napoletano

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiDue uomini, originari di Napoli, sono stati arrestati dai carabinieri del comando provinciale di Reggio, con il supporto dei colleghi del capoluogo partenopeo, perai danni di un’signora, invalida al 100%, a San Giorgio Morgeto. Glisono stati disposti dal gip di Palmi su richiesta Procura guidata da Emanuele Crescenti.Il blitz ha portato allo smantellamento di una presunta centrale delle truffe che operava in tutto il Sud Italia. Nei guai sono finiti due persone con precedenti di polizia, coinvolti in un’attività criminale che aveva base operativa nei pressi di Porta San Gennaro. L’operazione è stata avviata in seguito a una segnalazione di unaavvenuta lo scorso maggio nel piccolo centro della Piana di Gioia Tauro. Utilizzando il classico “metodo del falso carabiniere”, i duetori avevano raggirato un’signoraconvincendola a consegnare tutti i gioielli che custodiva in casa.