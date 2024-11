Romadailynews.it - Traffico Roma del 18-11-2024 ore 10:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità è stata ripristinata la normale viabilità su Viale dei monfortani e via Acquedotto del Peschiera dopo le chiusure aldi questa mattina in seguito a un incidente stradale avvenuto intorno alle 5 uno scontro tra due volanti nel quale ha perso la vita un giovane poliziotto e intanto rallentamenti sono segnalati su via Trionfale tra via ipogeo degli Ottavi a via di Casal del Marmo in via Salaria tra Fidene via dei Prati Fiscali in direzione della tangenziale è ancora su la Flaminia tra il raccordo anulare e Tor di Quinto è in via Cassia tra la Trionfale e Grottarossa in direzione della Flaminia coda invece sulla A24 tra gli svincoli per Portonaccio e la tangenziale infine rallentamenti su via del mare tra la Ostiense via di Decima in direzione di via della Magliana In collaborazione con Luce Verde infomobilità