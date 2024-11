Donnapop.it - Tommaso Marini padre e madre, chi sono i genitori del concorrente di Ballando con le Stelle?

Leggi su Donnapop.it

è un noto fiorettista, ma oggi è nel cast dicon le. In merito alla sua famiglia c’è grande curiosità: chii suoi? View this post on InstagramA post shared by(@planet)Suae suolo hanno sempre sostenuto nello sport; Anna e Stefano, questi i nomi dei suoiun punto di riferimento perche – dopo una lunga gavetta – oggi si gode il risultato del suo successo.Idigrandi appassionati di sport anche loro e proprio grazie a questa attitudine, anche il ragazzo si è pian piano affezionato alla disciplina che ha scelto per la sua vita: appunto, la scherma.Chidi?Prima di diventare famoso in tutta Italia,ha potuto contare sul supporto dei suoi, anche loro sportivi, in un certo senso.