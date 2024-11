Movieplayer.it - Tom Hardy pronto a combattere nell'action di Gareth Evans, nuova foto da Havoc

Diretto dall'acclamato regista di The Raid, il film è la prima occasione perdi lasciarsi alle spalle il franchise di Venom Se siete fan di Tom, avete sempre desiderato vederlo provocare un vero caos e questo potrebbe accadere nel suo nuovo film. L'anno prossimo uscirà finalmente, il nuovo film dell'acclamato regista, divenuto celebre per la saga di The Raid e reduce dall'interessante esperienza sul piccolo schermo con Gangs of London e adessoa spedirea stratosfera con uno dei suoi personaggi più duri di sempre. Il film si è fatto attendere, in parte a causa delle riprese aggiuntive che hanno richiesto la disponibilità di un cast e di una troupe già prenotati e impegnati altrove. .