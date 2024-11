Iltempo.it - Terribile incidente tra volanti. Dopo lo scontro muore un poliziotto

fradella polizia di Stato questa mattina a Roma,undi 32 anni. È successo in via Acquedotto del Peschiera, all'incrocio con Via dei Monfortani in zona Monte Mario. A scontrarsi duedella polizia, una pattuglia che si stava recando in altro luogo per una rissa e un'altra del distretto Primavalle che stava portando in questura un fermato. Le due auto della polizia si sono scontrate con violenza e nell'impatto uno dei poliziotti a bordo è deceduto. Un violento urto avvenuto all'incrocio con le due auto che hanno finito il percorso completamente ribaltate. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Monte Mario e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del XIV Gruppo Monte Mario per i rilievi dell'