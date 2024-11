Lanazione.it - Spini: “Ancoraggio al lavoro è elemento attualità del termine laburista"

Firenze, 18 novembre 2024 - “Oggi qualeriveste il nome? Certo tutti noi guardiamo con speranza e partecipazione all’azione del nuovo governobritannico di Keir Starmer, la cui vittoria ha rappresentato uno dei pochi momenti in controtendenza nel socialismo europeo, anche se purtroppo in una nazione fuori dall’Unione per effetto della Brexit. Ma l’significativo è un altro, è l’al”. È quanto ha dichiarato il fondatore della Fondazionee presidente della Fondazione Rosselli Valdonel corso di un incontro-dibattito in occasione dell'anniversario della fondazione della Federazione(4-6 novembre 1994). Per l'occasione è stato presentato anche un sito (https://www.valdo.it/category/federazione-/ )per la raccolta di documenti e di interventi inerenti alla vita di quella formazione politica.