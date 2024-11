Digital-news.it - Sky rinnova partnership con Amazon: Prime Video resta disponibile sui dispositivi in Italia

Sky ehanno annunciato oggi una nuova estensione della loro collaborazione a lungo termine che vedràcontinuare a esseresuiSky. L'estensione significa che i clienti Sky di Regno Unito, Irlanda, Germania, Austria,e Svizzera con un abbonamento apotranno guardare le serie TV, i film e lo sport in diretta più famosi e premiati di Sky e, tutto in un unico posto.Nick Herm, Chief Business Officer di Sky, ha dichiarato:"Noi di Sky vogliamo offrire alle persone una piattaforma di aggregazione che permetta loro di avere tutte le app e i canali preferiti in un unico luogo. Siamo lieti dire la nostracon, in modo che i clienti Sky possano continuare a godere dei suoi pluripremiati contenuti su tutti i nostri”.