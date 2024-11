Ilfattoquotidiano.it - “Roma non è solo deludente, la città è un vero disastro”: un giornalista del Telegraph passa 48 ore nella Capitale e le descrive così

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

A Greg Dickinson,non ha lasciato un bel ricordo. Non si tratta di un turista qualsiasi ma di undella cui ‘recensione’ dellaeterna ha fatto il giro di mezzo mondo. “non è, laè unassoluto“, il titolo tranchant scelto per il suo pezzo.E si comincia parlando di uno dei monumenti più ammirati nel mondo, la Fontana di Trevi che, scrive Dickinson, “sta vivendo una sorta di restyling (.). In modo piuttosto buffo, hanno installato un piccolo canale per i turisti in cui gettare le loro monetine. Ancora più buffo è che i turisti stiano aderendo all’iniziativa. È stato inoltre allestito un antiesteticoggio temporaneo che consente ai visitatori di osservare da vicino i tecnici al lavoro per pulire la fontana. L’accesso a questa passerella costa 2 €, sollevando perplessità sul fatto che possa aprire la strada all’introduzione di un biglietto d’ingresso per vedere la fontana”.