Gaeta.it - Riscoprire la Castagna: Un Convegno sulla Valorizzazione del Prodotto Autunnale in Calabria

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un’importante iniziativa si è svolta a Cerva, in, volta a celebrare e valorizzare il castagno e i suoi frutti. Le recenti discussioni hanno messo in risalto l’importanza storica, economica e nutrizionale della, veneratodella regione, noto anche per i suoi effetti beneficisalute.La storia e l’importanza del castagnoNegli ambienti del Museo della, si è tenuto un incontro tra esperti, studiosi e amministratori locali, con l’obiettivo di analizzare la storia del castagno, una pianta che ha plasmato le tradizioni agricole e culinarie della. Riconosciuto per le sue dimensioni monumentali, il “castagno del cielo” di Melitani, che raggiunge i 40 metri di altezza, rappresenta una testimonianza delladel patrimonio naturale calabrese.