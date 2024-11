Gaeta.it - Riforma dello Statuto di autonomia: avanzamenti e aspettative nel Trentino-Alto Adige

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Oggi a Roma, i rappresentanti del Governo e i membri del gruppo di lavoro del Dipartimento Affari Regionali si sono incontrati per discutere delladidella Regione. La seduta, descritta dal presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, come “dura e faticosa”, ha mostrato i progressi e le sfide in corso riguardanti il confronto tra le diverse parti coinvolte.Le difficoltà nei colloqui e i back dai MinisteriNel corso della riunione, il gruppo ha esaminato i riscontri ricevuti dai Ministeri circa le varie proposte formulate in precedenza. Nonostante alcuni punti siano riusciti a ottenere una trattazione, altri temi sono rimasti irrisolti. “Purtroppo non tutti i Ministeri hanno risposto in tempo, il che significa che non tutti gli articoli hanno potuto essere elaborati”, ha affermato Kompatscher, evidenziando l’importanza di un dialogo tempestivo per il buon esito della