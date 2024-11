Sbircialanotizia.it - ‘Radiologo medico un amico per gli anziani’, campagna Sirm su prevenzione attiva

Progetto promosso da Società italiana di radiologia medica ed interventistica per over 70 "Possiamo aiutare a prevenire le principali patologie dell'anziano come infarto, ictus, fratture, tumori attraverso l'uso dell'imaging diagnostico che consente la stratificazione del rischio e l'identificazione precoce dei fattori che preludono grandi eventi acuti. Unache può garantire una longevità positiva .