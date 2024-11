Gqitalia.it - Questa A Ma Manie?re x Nike Air Force 1 è una sneaker davvero importante

Se in estate abbiamo avuto la possibilità di dare una sbirciatina alla A Ma Maniére xAir1 Sesame, il capolavoro è finalmente arrivato. Lanciata come parte della collezione While You Were Sleeping che comprendeva anche la Air Jordan 3, ha tutte le carte in regola per passare alla storia come la scarpa più bella del 2024.A Ma Manie?re xAir1 SesameA Ma Manie?reSebbene la boutique di Atlanta abbia lavorato su diverse Air1 in passato, adesso siamo al cospetto della versione più essenziale ed elegante. Realizzata in pelle beige Sesame, apparentemente più raffinata rispetto alle “normali” AF1, laè ricca di dettagli molto interessanti. Ad esempio, le classiche perforazioni sulla punta sono state ridisposte a formare tre A e il logo, solitamente ricamato sul tallone, è stato sostituito dalla firma di AMM.