Problemi fisici | le indiscrezioni su Sinner un' impresa leggendaria contro Fritz?

Semplicemente inarrestabile: Jannikha liquidato Taylorin due set e si è portato a casa le Atp Finals di Torino, primo trionfo di fronte al pubblico di casa. Questa la cronaca di quanto accaduto nella serata di domenica 17 novembre, altro tassello piantato dal ragazzo di San Candido in una stagione, quello che lo ha consacrato numero 1 al mondo - per distacco - e quella in cui ha messo in bacheca anche i primi due titoli slam, Australian Open e Us Open. Una partita impressionante, quella disputata da Jannik, che non ha lasciato spazio né respiro all'avversario, quela cui non aveva concesso quasi nemmeno la possibilità di giocare anche alla finalissima di Flushing Meadows dello scorso settembre. E un commento su quanto visto a Torino arriva da Dario Puppo, il conduttore di TennisMania, il tutto nell'ultima puntata trasmessa su YouTube da OA Sport.