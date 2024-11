Probabili formazioni Genoa-Cagliari tredicesima giornata Serie A 2024 25

Leggi su Sportface.it

Ledi, match valido per ladi/25 in programma domenica 24 novembre alle ore 12.30. Il pareggio interno contro il Milan ha ridato morale ai sardi, che ora in trasferta devono però dare continuità per mantenere distacco dalla zona retrocessione. I punti delle duesono gli stessi, 10, e anche il Grifone cerca il risultato dopo una vittoria e un pareggio, ottenuti nelle ultime due uscite. Ecco le possibili scelte dei due allenatori, Alberto Gilardino e Davide Nicola.Ledi(3-5-2): Leali; Matturro, Vogliacco, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin; Balotelli, PinamontiBallottaggi: Balotelli 55% – Ekhator 45%Indisponibili: Malinovskyi, Ekuban, Messias, Gollini, De Winter, Vitinha, VasquezSqualificati: –(4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Luvumbo; PiccoliBallottaggi: Viola 55% – Gaetano 45%Indisponibili: –Squalificati: –/25 SportFace.