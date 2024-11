Premio Landolfo, ecco i vincitori della XIII edizione. Riconoscimento alla carriera per Umberto Belpedio

Leggi su Ildenaro.it

Giovedì prossimo alle ore 11,30, a Napoli, nella sede dell’Istituto di Cultura Meridionale (Palazzo Arlotta, via Chiatamone 63) si terrà la cerimoniatredicesimadeldi giornalismo “Francesco”. Insiemegiuria sarà presente il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, Carlo Bartoli.ICarta stampata (ex aequo)“Reddito di contadinanza, l’idea per salvare la terra” di Emanuela Sorrentino (Il Mattino); “Cilento, andamento lento” di Valentina Tafuri (Donna Moderna).Radio-televisione (ex aequo)“Eco Food Fertility, da Acerra il progetto su inquinamento e capacità riproduttiva” di Lidia Scognamiglio (“Medicina 33”, TG2); “Il richiamo delle radici” di Lilly Viccaro Theo (“Mezzogiorno Italia”, TGR)Web (ex aequo)“L’oro rosso del Vesuvio, contro le frodi c’è Tomato Trace 4.