Unlimitednews.it - Premio Conai-Enea a due neolaureati di Salerno e uno di Padova

Leggi su Unlimitednews.it

RIMINI (ITALPRESS) – Sono Niccolò Cenzato dell’Università degli Studi di, Maria Chiara Riccella dell’Università degli Studi die Davide Sciretta dell’Università degli Studi dii trevincitori della seconda edizione del Bandoper tesi di laurea magistrale promosso con il supporto tecnico di, Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile.Parte integrante di un percorso sia di valorizzazione delle competenze e della formazione per i giovani sia di diffusione delle conoscenze legate all’economia circolare, il Bando premia per il secondo anno tre tesi di laurea su temi affini al mondo della sostenibilità ambientale e della tutela del Pianeta, come le strategie per la promozione della sostenibilità e della circolarità di prodotti e pack, l’innovazione tecnologica nei settori del riciclo e recupero dei materiali, le strategie di decarbonizzazione delle imprese, l’ecodesign.