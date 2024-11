.com - Pensioni 2025, Quota 103 con 64 anni, quando compio 67 anni la pensione aumenta?

Torniamo a parlare di riformaa fronte delle ultime indicazioni in Legge di Bilancioche ha visto confermare le misure già in vigore, come la103. Sono diversi i lettori che ci hanno chiesto specifiche relativamente alla misura, riportiamo due domande che sono affini e che ci permettono di chiarire alcuni aspetti relativi al pensionamento con103, che richiede per l’accesso un minimo di 41di contributi versati +62d’età. La domanda più frequente é se il calcolo contributivo che caratterizza la misura ormai dalla passata legge di bilancio é un calcolo che dura per sempre o se vi é la possibilità di vedere incrementate la propriauna volta raggiunti i 67d’età, dunque col raggiungimento dell’età per ladi vecchiaia. Di seguito le domande e la risposta della nostra sezione ‘ò’esperto risponde’.