Liberoquotidiano.it - "Non immaginavo tutto questo". Furioso sfogo di Sonia Bruganelli: addio a Ballando?

, una delle protagoniste dell'ultima edizione dicon le Stelle, starebbe pensando di lasciare il talent condotto da Milly Carlucci su Rai 1. A rivelarlo è stata lei stessa sui social. "Sono divisa fra la volontà di rimanere in trasmissione e dedicarmi al mio quinto spareggio e uscire perché inizio a essere fisicamente provata", si è sfogata l'ex moglie di Paolo Bonolis. La concorrente si è detta molto stanca mentre si prepara a un altro spareggio. "La leggerezza con cui entravo in sala prove (perché sapevo che lo studio sarebbe stato complicato e ho capito da subito che il livello dei concorrenti era molto alto) non c'è più - ha proseguito l'opinionista tv -. Da un lato vorrei mettercela tutta e dall'altro ho un corpo che inizia a darmi problemi. Sono demotivata". In una diretta su Instagram, la, che nel corso del programma ha spesso avuto delle discussioni con uno dei giudici, Selvaggia Lucarelli, ha poi continuato: "Lo spareggio ci sarà sabato e immaginarmi un'altra settimana di fatica per affrontarlo è tosta.