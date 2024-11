Sport.quotidiano.net - Montebianco Prato Calcio a 5, primo posto solitario in serie A2

, 18 novembre 2024 - Applausi a scena aperta per il5 che conquista la vetta del campionato diA2 dopo la vittoria per 2 a 6 raggiunta sul campo dell'Audax Senigallia. I diretti antagonisti al vertice, i ragazzi del Real Fabbrica di Roma, si fermano con un pareggio in casa del Pontedera: un risultato che porta i romani a -2 dalla vetta del campionato. Veniamo alla partita dei pratesi. La gara dei biancazzurri inizia in salita, con un gol di Toppi favorito da una deviazione di Gravina. I ragazzi di Pullerà prendono le misure al campo e agli avversari, pareggiando con il rientrante Martini e ottenendo il sorpasso con un'autorete su lancio di Bellocci, migliore in campo secondo i più. Arrivano poi il 3-1 di Berti, realizzato con una pregevole girata, e il 4-1 ancora di Martini che chiude iltempo.