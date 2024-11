Gaeta.it - Mepolizumab: un nuovo strumento nella lotta contro la granulomatosi eosinofila con poliangioite

La scoperta delsta segnando un passo avanti significativogestione dellacon, una patologia rara ma insidiosa. Questo anticorpo monoclonale, specificamente progettato per bloccare l'interleuchina 5, si rivela cruciale nel trattamento delle malattie eosinofile, come evidenziato dalle recenti discussioni al XXV Congresso Nazionale della Società Italiana di Pneumologia, tenutosi a Milano.Comprendere l'EGPALaconè una forma di vasculite caratterizzata dall'infiammazione dei vasi sanguigni. Questa malattia rara ha un'incidenza media compresa tra i 2 e i 7 casi per milione di abitanti in Italia, con una prevalenza che varia tra i 10 e i 13 casi per milione. Attualmente, nel nostro Paese ci sono circa mille pazienti diagnosticati, e la condizione può evolvere in modo serio, con recidive potenzialmente pericolose.