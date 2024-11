.com - Martina Attili, il nuovo singolo della cantautrice è Eva e Adamo

Leggi su .com

Eva eè ildi, nato da un fatto di cronaca che ha sconvolto gli Stati Uniti d’AmericaEva eè ildi, disponibile da venerdì 22 novembre per ZooDischi e in distribuzione ADA Music Italy. Eva enasce da un caso di cronaca che, nell’estate del 2022, ha sconvolto gli Stati Uniti d’America e, successivamente, tutto il mondo, fino ad arrivare ai quotidiani italiani e agli occhi di, che ha trasformato questa storia in una canzone. “Tre giorni dopo la decisioneCorte Suprema di cancellare la storica sentenza sul diritto all’aborto, Caitlin Bernand, ginecologa di Indianapolis, riceve la chiamata da un collega di uno Stato vicino, l’Ohio: c’è una bambina di 10 anni vittima di stupro, incinta.” (CorriereSera, 04.