Ilfattoquotidiano.it - “Ma come ha 12 anni?”: Virginia Bocelli canta l’inno di Mameli alle Nitto ATP Finals e il pubblico impazzisce per lei

Ha into ildella Inalpi Arena con una performance memorabile. E no, non si parla, in questo caso, di Jk Sinner, primo tennista italiano incoronato re delleATP, in cui giocano i più forti della stagione, ma chi si è esibito prima del campione azzurro. Are l‘inno di, infatti, qualche minuto prima dell’inizio della finalissima, è stata, terza figlia del celebre tenore Andreante e attrice, la giovanissima, che ha solo 12, si è presa la scena e gli applausi deldi casa, quello di Torino, dove si è disputato il Torneo dei Maestri del tennis. Già nota nel mondo della musica, nel quale segue la scia del padre Andrea,ha fatto quest’anno il suo esordio al cinema, con un ruolo nel film Francesca Cabrini, pellicola diretta dal regista Alejandro Monteverde, che racconta la storia della patrona degli emigranti Santa Francesca Saverio Cabrini.