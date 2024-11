Gaeta.it - Lombardia punta a 40 donatori di organi per milione entro il 2026

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Regionesi affaccia a un ambizioso obiettivo di incremento per quanto riguarda la donazione diil, l’intenzione è di raggiungere la quota di 40perdi abitanti, superando così il livello attuale di 32. Questa iniziativa è stata annunciata dall’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, in occasione della riunione della Commissione Tecnico-Scientifica del Nord Italia Transplant, svoltasi presso Palazzo.Storia del Policlinico di Milano e la sua importanzaCinquant’anni fa, la Regioneindividuava il Policlinico di Milano come il cnevralgico per i trapianti. Questa scelta ha segnato una svolta significativa per il sistema sanitario regionale, posizionandolo come un esempio di eccellenza nel settore della donazione e dei trapianti.