Gaeta.it - Lega milanese chiede un intervento decisivo contro il Leoncavallo dopo la sentenza del Viminale

Facebook WhatsAppTwitter Una nuova iniziativa dellasi sta delineando oggi in seno al Consiglio comunale di Milano. L’obiettivo del gruppo è chiaro: bloccare qualsiasi tentativo di regolarizzazione del, un noto centro sociale, in seguito alla recente condanna dela pagare 3 milioni di euro per il mancato sgombero di questa occupazione. Il dibattito si intensifica, portando alla luce questionite allalità e all’occupazione abusiva di immobili, che continuano a infiammare il panorama politico locale.Il documento dellae le sue richiesteNella seduta odierna del Consiglio comunale, laha presentato un ordine del giorno, firmato da tutti i membri del gruppo, demandando al sindaco e alla giunta di non avviare alcun dialogo con gli occupanti abusivi.