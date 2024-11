Lanazione.it - Le prospettive del settore vitivinicolo in un workshop gratuito alla Sant'Anna

Leggi su Lanazione.it

Lunedì 18 novembre 2024 - Quale futuro attende il mondo? E come si può rilanciare unin cui, negli ultimi anni, si sono registrati cali di vendite più o meno generalizzate? Sabato 23 novembre alle 10,30, presso l’Aula Magna della Scuola Superioredi Pisa, è in programma “Non è un mondo per (soli) vecchi.generazionali nel”,organizzato in occasione dell’attivazione della X edizione del Master in Vini italiani e mercati mondiali, che ha l’obiettivo di proporre nuove strategie per rilanciare unche sembra avere poca attrattiva soprattutto nelle nuove generazioni. La matrice generazionale dietro il calo delle vendite "Il mondosta affrontando profonde riflessioni, stimolate dall’impatto dei cambiamenti climatici, ma non soltanto.