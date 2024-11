Tpi.it - L’alternativa all’oligarchia illiberale non è la paura ma la speranza

C’è un nuovo ordine mondiale e minimizzare il suo chiaro disegno è da incoscienti. Ha come obiettivo la presa del potere – democraticamente – e come strategia elettorale l’identificazione di soluzioni facili.La divisione dei popoli tra occidentali (paesi ricchi) e quelli a sud del mondo (paesi poveri, apparentemente poveri, spesso totalitari e corrotti dall’occidente stesso) è al centro di questo disegno perché serve, prevalentemente, a dare alla popolazione la causa del loro impoverimento mentre si pianifica la presa del potere. Una guerriglia tra classe sociale medio bassa in grosse difficoltà e in continuo impoverimento e gli ultimi arrivati, esasperati provenienti dai paesi di cui sopra, dalla miseria, dalla guerra. Un disegno che serve a destra e a volte anche a sinistra, ad avere strumenti per rimanere al potere.