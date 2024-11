Sport.quotidiano.net - La Pianese si gode un’altra vittoria. Prosperi: "Bene, ma troppi rischi"

Leggi su Sport.quotidiano.net

È statagrande prestazione quella dellaallo stadio Mannucci di Pontedera. Unache ha proiettato le zebrette a quota 23 in classifica. "Dei ragazzi – ha affermato nel post gara il tecnico bianconero Fabio– mi piace che interpretano le partite come l’allenamento. Dopo un grande primo tempo abbiamo disputato anche un buon secondo tempo. Siamo stati solo un po’ frettolosi, visti i tanti spazi per chiudere la partita. Ma non ci sono dubbi sul risultato". "Le uniche pecche della nostra partita – ha aggiunto il tecnico della– sono state le due chance concesse, il gol non lo prendo in considerazione perché è stato estemporaneo. Nell’ultima occasione volevamo accompagnare una palla fuori e abbiamoato di buttare la partita. Sarebbe stata una grande pecca, credo che lasia assolutamente legittima.