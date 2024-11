La festa del suo compleanno finisce in dramma | Pierpaolo muore a 26 anni La scoperta choc sui palloncini

Leggi su Caffeinamagazine.it

Una serata fra amici per festeggiare il suo, poi la tragedia con la morte diMorciano, 26di Alessano, in provincia di Lecce in Puglia. È successo durante i festeggiamenti in strada, in compagnia di alcuni amici, quando il giovane si è sentito male e ha perso la vita sul posto. Inutili i tentativi dei soccorritori del 118 di rianimarlo, per il 26enne non c’è stato niente da fare.Una notizia che ha sconvolto la comunità, ma anche l’Italia intera, perchéMorciano sarebbe morto per un ‘gioco’ che gli è costato la vita. I suoi amici hanno assistito alla scena e appena si sono accorti che c’era qualcosa che non andava hanno immediatamente chiamato il 118 chiedendo un rapido intervento per il loro amico.Leggi anche: Margaret Spada, com’è morta: rivelati i risultati dell’autopsiaVentiseiennela sera del suo: aveva inalato gas esilarante dai “della risata”Morciano, disoccupato del luogo, avrebbe inspirato il contenuto dai cosiddetti “balloons”, contenenti la cosiddetta “droga della risata”.