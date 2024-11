Iodonna.it - l divieto si estenderà anche alle strade

Milano diventa una città più sana e respirabile: a partire dal 2025, entrerà in vigore iltotale di fumo in tutte le aree pubbliche all’aperto. Questa misura, già approvata nel 2021 e inserita nel Piano Aria Clima, rappresenta un passo significativo verso la riduzione delle emissioni di anidride carbonica, con l’obiettivo ambizioso di dimezzarle entro il 2050. Come smettere di fumare: sette consigli per farcela X L’effetto del fumo sull’inquinamentoL’impatto funesto del fumo sulla salute, ormai è noto.