Intrusione al castello di Windsor | la paura di William e Kate per la sicurezza della famiglia

Facebook WhatsAppTwitter La recentealdiha sollevato preoccupazione non solo per la Royal Family ma anche per i cittadini britannici. Un evento inquietante si è verificato mentre il principe, la principessae i loro tre figli si trovavano nel loro residence, l’Adelaide Cottage. Due uomini a volto coperto hanno fatto irruzione nella tenuta, utilizzando un camion rubato per sfondare un cancello di. Questo episodio ha riacceso il dibattito sulladelle proprietà reali e ha sollevato interrogativi significativi su come gli intrusi siano riusciti a eludere le misure di protezione.Dettagli dell’incursione alla tenuta diLa notte di domenica 13 ottobre, poco primamezzanotte, due uomini hanno utilizzato un camion rubato per forzare l’accesso a una delle aree più protetteproprietà reale.