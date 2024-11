Terzotemponapoli.com - Insigne pensa all’addio al Toronto

alDopo due anni e mezzo Lorenzopuò lasciare. Arrivato in Canada nell’estate 2022 da Napoli, l’attaccante si sta guardando intorno per valutare nuove destinazioni. Il campionato della sua squadra è finito con il mancato accesso ai playoffd di MLS, il giocatore ha preso un periodo di relax andando in vacanza a Dubai con la famiglia per staccare la spina, ma occhio al futuro: in questi giorni si è incontrato con i suoi agenti per fare il punto sul suo futuro, una riunione per pianificare come muoversi già dal mercato di gennaio.CHI VUOLE– Lorenzo con ilha un contratto in scadenza a giugno 2026 ma stando di lasciare il Canada in anticipo rispetto alla fine naturale del rapporto con il suo club, le richieste non mancano e c’è già qualche club alla finestra che stando di farsi avanti con una proposta concreta.