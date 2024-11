Gaeta.it - Incidente mortale a Ugovizza: un uomo schiacciato tra due camion

Facebook WhatsAppTwitter Un drammaticostradale ha scosso la quiete di, frazione in provincia di Udine, nel primo pomeriggio di oggi. L’, avvenuto attorno alle 13, ha coinvolto duee ha portato all’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei servizi di emergenza. La zona, non lontana dal confine con l’Austria, è stata teatro di una scena tragica che ha richiesto un’operazione di soccorso complessa.Le dinamiche dell’Le autorità locali stanno indagando sulle cause che hanno portato a questo grave. Secondo le prime informazioni, undi 52 anni è rimasto intrappolato tra duementre si trovava nella piazzola di sosta accanto a un cavalcavia. Le dinamiche esatte che hanno instaurato questa situazione fatale sono ancora sotto inchiesta da parte dei Carabinieri di Tarvisio, che sono stati inviati sul luogo del sinistro per ricostruire la sequenza degli eventi.