Il groove dei Jamiroquai torna in Italia | un concerto a Milano nel 2025

L’estateverrà ricordata per la massiccia quantità di artisti internazionali che faranno tappa nel nostro Paese, ma anche l’autunno promette bene. I, gruppo britannico formatosi a Londra nel 1992 e da allora mai realmente inattivo, verranno a trovarci per un’unica tappana del loro Heels Of Steel Tour. Appuntamento giovedì 13 novembre all’Unipol Forum di, che si conferma sempre più come capitale musicale nostrana. Jason “Jay” Kay e soci si riaffacceranno sui nostri palchi dopo il trionfaledel 2023 a Camaiore, tenutosi durante il festival La Prima Estate.Questa sarà la prima vera tournée dopo sei anni di assenza, e la band si esibirà in quattordici città tra Regno Unito ed Europa, portando il suo inconfondibilenei palazzetti. Subito dopo lo show milanese si trasferirà a Vienna, per poi proseguire nel resto del continente.