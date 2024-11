Gaeta.it - Hakan Calhanoglu rassicura fans e Inter dopo l’infortunio muscolare con la Turchia

Facebook WhatsAppTwitter, centrocampista dell’, ha recentemente affrontato un infortuniodurante il ritiro della Nazionale turca, sollevando preoccupazioni tra i tifosi nerazzurri. L’atleta ha scelto di rimanere con la squadra, nonostante i problemi fisici, evidenziando il suo impegno per la nazionale e per il club. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa hanno offertozioni sulla sua condizione, facendo leva sul suo spirito combattivo e la determinazione di tornare in campo.con la nazionaleDurante la recente partita di qualificazione,ha subito un infortunioche ha reso necessaria una valutazione medica. Il centrocampista, in un’vista, ha sottolineato che il suo infortunio non è serio: “Il vecchio infortunio è tornato, ma non ho niente di grave.