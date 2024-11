Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: IF - Gli amici immaginari, Lunedi 18 Novembre 2024

Lunedfi 18sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Alle 21:15 su SkyUno HD e alle 21:45 su SkyCollection HD, potrai immergerti in una fiaba moderna con IF - Glidi John Krasinski, con Ryan Reynolds. Il film segue Bea, una giovane donna che scopre di poter vedere gli "If",dimenticati dai bambini. Decisa a riportare felicità nelle vite di queste entità, Bea affronta un viaggio toccante per riconnettere ogni "If" al loro amico d'infanzia. Su SkyDue HD alle 21:15, non perdere il classico intramontabile Il buono, il brutto e il cattivo di Sergio Leone, con Clint Eastwood, Lee Van Cleef ed Eli Wallach, un'epopea western che narra la caccia all'oro durante la Guerra di Secessione americana, con duelli leggendari e un'atmosfera inimitabile che hanno consacrato il genere.