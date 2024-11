Lanazione.it - Giulio Guidorizzi chiude il ciclo di incontri Temi del Nostro Tempo

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 18 novembre 2024 – Sarà il Professorre ildidel, promosso dalla Libreria Feltrinelli di Arezzo. Dopo Corrado Augias e Luciano Canfora il terzo incontro deltratterà del tema “il Lessico dei Greci, storia di una civiltà in 30 parole”, ultimo libro diedito da Cortina Raffaello. L’incontro sarà mercoledì 20 novembre alle 21 al Circolo Artistico di Arezzo., studioso di mitologia classica e di antropologia del mondo antico, ha insegnato Letteratura greca all’Università degli Studi di Milano e di Torino. Tutti sappiamo che le origini della nostra cultura stanno la?, in quella penisola assolata e spazzata dai venti, e nella miriade di isole che popolano il mare viola dell’Egeo. In quelle terre cominciarono a essere usate le parole piu? antiche di cui si abbia memoria, e alcune di queste continuano dopo piu? di tremila anni a essere pronunciate.