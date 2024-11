Laprimapagina.it - “Gassa d’amante” è il nuovo album di Mina dal 22 novembre

Milano. «È ancora contemporanea, nonostante abbia iniziato la sua carriera a 18 anni con “Il cielo in una stanza”. Quando chiuse la stagione della televisione, il suo percorso andava in altre direzioni e aveva bisogno di collaboratori e musicisti intelligenti e capaci che si sono messi a sua disposizione».È l’esternazione di Massimiliano Pani fatta alla presentazione delprogetto discografico “d’amore” di sua madre, in uscita venerdì prossimo 22.«Sulla copertina èche fa la folena di una nave – ha esternato il figlio della cantante –è stata tutto, è stata un’aliena, una culturista, una paperina, una barbuta, una scimmia, qualunque cosa è stata da quando ha deciso di giocare con la sua immagine e l’ha fatto vent’anni prima di Madonna e trenta prima di Lady Gaga: questa volta è la folena di una nave».