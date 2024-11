Superguidatv.it - Fragile – La storia di Nicolò Fagioli: Prime Video annuncia il nuovo documentario

ha rilasciato nuove informazioni sul– Ladi. Disponibile a partire dal 26 novembre, arriva in esclusiva suItalia e in tutti i territori in lingua inglese, portoghese e spagnola. Prodotto da Juventus Creator Lab, scopriamo insieme qualcosa di più su questo.Il trailer di– Ladi– Ladi, è undedicato al celebre centrocampista della Juventus., con la produzione di Juventus Creator Lab, mette in scena unaautentica ed esclusiva, raccontando le numerose e diverse fasi della vita del calciatore.Ilesplora non solo alcuni momenti di gloria e successo, ma soprattutto vicende più drammatiche. Si racconta infatti ciò che lo ha temporaneamente allontanato dal campo di calcio, mostrando al pubblico immagini inedite e interviste esclusive al campione e dando voce a chi lo conosce da vicino.