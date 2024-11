Lanazione.it - Ex Gkn, in mille per l’assemblea: "La lotta va avanti, ora il consorzio"

Hanno risposto in più diall’appello di ‘Sarà festa o rabbia’,organizzata dai lavoratori della ex Gkn che si è svolta ieri in piazza Poggi. Un migliaio di persone che hanno sfidato la pioggia e il freddo di quella che è stata la prima, vera domenica invernale per ribadire il concetto che da sempre, da quando la vertenza è iniziata, è la ‘bandiera’ degli operai dello stabilimento di Campi: "Lava, ora il". Concetto ribadito dal Collettivo di fabbrica che, in una nota, ha evidenziato la volontà del. "Non ci lasciamo piegare dal logoramento, nonostante questo sia una realtà concreta, fatta di mancanza di reddito e immobilismo". Una giornata, quella di ieri, che ha registrato, fra gli altri, gli interventi di altri, Elio Germano, Francesca Coin e Christian Raimo, che hanno ripercorso "questi tre anni dioperaia e gli scenari sindacali, culturali e politici che ha aperto nella collettività, che ancora una volta si è stretta attorno al Collettivo di fabbrica".