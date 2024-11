Europei curling femminile 2024 prima sconfitta per l’Italia | non riesce la rimonta contro la Svizzera

Leggi su Sportface.it

Nella quarta sessione del girone degli Europei di curling, di scena a Lohja, in Finlandia, per l'Italia è arrivata la prima sconfitta della competizione. Le azzurre di coach Soren Gran, reduci da tre successi, hanno infatti ceduto il passo alla Svizzera sul ghiaccio del Kisakallio Sports Institute di Lohja, venendo battute per 7-6. Solo applausi comunque per Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Giulia Zardini Lacedelli, Angela Romei ed Elena Antonia Mathis, capaci di tenere testa alle campionesse d'Europa e sfiorare la vittoria nel finale. Le azzurre sono state molto brave sia a reagire al 3-0 elvetico nel terzo parziale, accorciando immediatamente le distanze, sia a ristabilire la parità in vista dell'ultimo end.