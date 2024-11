Nerdpool.it - Dying Light 2: Stay Human si aggiorna e arriva su PS Plus

Leggi su Nerdpool.it

Da domani, 19 novembre, il famoso titolo zombie2:entrerà a far parte del catalogo PSExtra e Premium. Un grande modo per riscoprire il titolo che ha debuttato ormai più di due anni fa e che, nel tempo, è stato plasmato dalla community grazie al suo back costante, infatti, sono stati rilasciati più di 20menti principali dalla sua uscita. Come se questo non bastasse, sarà possibile invitare i propri amici per poter giocare insieme la campagna principale di2:.Ma non è finita qui, perché il titolo Techland è stato ulteriormenteto per suppportare PlayStation 5 Pro! Le console PlayStation 5 Pro riceveranno impostazioni grafiche migliorate in tutte e quattro le modalità di gioco disponibili, consentendo ai giocatori di dare priorità a ciò che è importante per loro:Bilanciato: 4K upscalato a 60 FPS.